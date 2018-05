Sporthal vanaf maandag dicht 29 mei 2018

De sporthal gaat vanaf maandag volledig dicht met het oog op de uitbreiding van de sportzaal en de bouw van een nieuw jeugdcentrum.





Begin deze maand startten de voorbereidingswerken voor de vernieuwing van het jeugd- en sportcomplex Koldam. Daardoor is een van de vijf tennisvelden niet langer bespeelbaar. Binnenkort wordt wel een tijdelijk tennisveld in de Kapelstraat aangelegd. Intussen is men met de eigenlijke rioleringswerken begonnen, terwijl de bouwwerken meteen na het bouwverlof zullen starten. Zondag werd voor een laatste keer in de hal gesport. Volgende week maandag gaat de zaal definitief dicht. Voor de clubs werd een oplossing gezocht. Na de werken zullen de sporters over een grotere sporthal beschikken. De tennisterreinen blijven tot het einde van de werken te voet bereikbaar. (RDK)