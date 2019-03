Sporthal vanaf begin mei twee maanden dicht voor uitgestelde werken Robby Dierickx

12 maart 2019

14u49 0 Hoeilaart Van 6 mei tot eind juni gaat de sporthal in Hoeilaart volledig dicht. In die periode zal een oude muur afgebroken worden, wordt het dak uitgebreid en komt er een nieuwe sportvloer. De afbraak van de oude muur werd enkele weken geleden nog uitgesteld omdat de aannemer failliet ging.

De werken voor de vernieuwing van de sport- en jeugdsite Koldam in Hoeilaart zijn al enkele maanden volop bezig, maar binnenkort gaan ze opnieuw een belangrijke fase in. Nadat de sporthal vorig jaar al maandenlang dicht was, zal er ook in mei en juni niet in gesport kunnen worden. De sporthal wordt momenteel uitgebreid en om het oude gedeelte met het nieuwe te verbinden, moet de hal vanaf begin mei twee maanden sluiten. Een oude muur moet er afgebroken worden. Die werken stonden eigenlijk in de krokusvakantie gepland, maar door het faillissement van de aannemer werden ze uitgesteld. De gemeente besloot daarom om die werken te combineren met de uitbreiding van het dak en het aanleggen van een nieuwe sportvloer. Op 6 mei start men met de werkzaamheden.

Een aantal sportclubs zal terechtkunnen in de nieuwe gevechtssportzaal, terwijl voor andere clubs een alternatief gezocht zal worden in de sportinfrastructuur van de omliggende gemeenten. Sportclubs die hun werking na 6 mei nog voortzetten, kunnen contact opnemen met de sportcoördinator. De sporthal zal normaal gezien op 1 juli heropenen, zodat de vakantiewerking er kan starten.