Seniorenteam zoekt versterking om eenzaamheid tegen te gaan RDK

15 november 2018

14u31 1 Hoeilaart Al zes jaar telt Hoeilaart een seniorenteam, maar nu zoeken de vrijwilligers die regelmatig op bezoek gaan bij alleenwonende 80-plussers versterking.

Het team werd zes jaar geleden opgericht op initiatief van de Seniorenraad en het OCMW en heeft als doel alleenwonende senioren de kans te geven te babbelen. Concreet worden alle 80-plussers om de twee jaar aangeschreven met de vraag of ze bezoek van het team willen krijgen. Wie instemt, krijgt het vrijwilligersteam regelmatig over de vloer voor een babbel.

Coaching

Maar het seniorenteam is op zoek naar versterking om de regelmatige bezoekjes te kunnen blijven garanderen. De teamleden worden gecoacht op vlak van deontologie, discretie en het voeren van een goed gesprek. “Dat is bij de meeste mensen niet moeilijk”, zegt vrijwilliger Elise. “Herinneringen, tv-programma’s, ... er is veel stof voor een goede babbel. Een pluspunt van ons bezoek is ook dat we de 80-plussers in contact kunnen brengen met de sociale dienst van het OCMW voor thuishulp of andere ondersteuning, wanneer daar nood aan is.”

Wie zich als vrijwilliger voor het seniorenteam wil opgeven, kan contact opnemen met Marc Vanthuyne, OCMW-deskundige Zorg en Senioren, op 02/658.09.91 of via marc.vanthuyne@ocmw.hoeilaart.be.