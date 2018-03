Seniorenraad lanceert website 30 maart 2018

De seniorenraad 55+ Hoeilaart heeft een eigen website gelanceerd waarmee het de ouderen informatie op maat wil geven. "Er is online heel wat info beschikbaar, maar niet altijd op maat van de senior", zegt voorzitter Gilberte Marchand. "Bovendien zijn we anno 2018 met 3.400 55-plussers in de gemeente, waardoor het onmogelijk is met iedereen in gesprek te gaan. Dankzij onze site kunnen we niet alleen veel mensen bereiken, maar kunnen we ook een grote toevloed aan info bij de mensen brengen. Misschien is de senior op zoek naar het aanbod in cultuur of sport, of naar info over zorg of administratieve faciliteiten. Door alles onder een dak te brengen, willen we van het heterogene aanbod een geheel maken, zodat de senior er zich gemakkelijker in terugvindt."





Daarnaast werkt de seniorenraad ook aan een elektronische nieuwsbrief en aan een videokanaal. "Die bewuste inschakeling van senioren in de digitalisering maakt deel uit van een strategie die erin bestaat de oudere medeburgers van onze gemeente mee te nemen naar het digitale tijdperk", zegt webmaster Eddy Olislaeger. (RDK)