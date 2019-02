Schepencollege: “Afslag naar links op Leonardkruispunt noodzakelijk” Robby Dierickx

18 februari 2019

12u09 2 Hoeilaart Het schepencollege van Hoeilaart heeft in een brief aan De Werkvennootschap haar visie en prioriteiten rond de vernieuwing van het oostelijk deel van de Brusselse ring kenbaar gemaakt. Zo wil de gemeente dat er op de E411 vanuit Namen een mogelijkheid komt om linksaf te slaan op het Leonardkruispunt. Ook is er nood aan meer openbaar vervoer en fietsverbindingen.

De Werkvennootschap trok de voorbije dagen langs verschillende gemeenten die grenzen aan het oostelijk deel van de Brusselse ring. Het stuk snelweg tussen Sint-Stevens-Woluwe en de grens met het Waalse gewest maakt immers deel uit van een toekomststudie. Op termijn zal de ring er vernieuwd worden. Het schepencollege van Hoeilaart heeft alvast haar visie en prioriteiten overgemaakt aan De Werkvennootschap.

Zo wil het gemeentebestuur dat er mee ingezet wordt op openbaar vervoer en fietsverbindingen. “Het uitrollen van het Gewestelijk Expres Netwerk en de komst van trambussen zijn daarbij noodzakelijk”, klinkt het. “Daarnaast moet er voor wie uit de richting van Namen komt op het Leonardkruispunt een afslag naar links komen. Die is er momenteel niet, waardoor veel automobilisten kiezen voor de (kleine) lokale wegen in Hoeilaart.”

Overkapping

Daarnaast wil de gemeente dat er een op- en afrittencomplex komt aan de Brabantlaan in Jezus-Eik, alvorens het kruispunt in Groenendaal aangepakt wordt. Ook vraagt men om de oprit in Welriekende pas af te sluiten zodra de op- en afrittencomplexen aan de Brabantlaan en in Groenendaal in gebruik genomen worden. “Indien mogelijk, moet het verkeer op de Brusselse ring zoveel mogelijk ondergronds gaan of overkapt worden”, valt tot slot nog in de brief te lezen.