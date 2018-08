Royal Hippo Village verhuist 22 augustus 2018

Op zondag 26 augustus vindt in Hoeilaart het jaarlijkse paardenevenement Royal Hippo Village plaats. Het evenement verhuist dit jaar echter naar de J.B. Blommaertstraat. Met de Royal Hippo Village willen de organisatie en de gemeente de paardensport dichter bij de inwoners brengen. Er staan verschillende demonstraties gepland. Verder is er animatie en vindt het Belgisch kampioenschap Veulenkeuring van het Belgische Trekpaard plaats. De deuren openen om 11 uur. De toegang is gratis. Hoeilaart is de gemeente die in Vlaanderen de meeste maneges op haar grondgebied telt. (RDK)