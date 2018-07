Renovatie sportinfrastructuur krijgt boost BIJNA MILJOEN EURO SUBSIDIE VOOR METAMORFOSE KOLDAMSITE DIMITRI BERLANGER

26 juli 2018

02u41 0 Hoeilaart De Koldamsite ondergaat een totale make-over. De grote zaal van de sporthal breidt met vijf meter uit en krijgt ook een gevechtssportzaal, twee danszalen, drie polyvalente ruimtes én een nieuw jeugdhuis. De Vlaamse overheid steunt het renovatieproject nu met een miljoen euro aan subsidies.

Een modernere infrastructuur met genoeg ruimte voor sportclubs om hun basis in en rond de sporthal te behouden. In 2011 voerde de gemeente een grondige sportbehoeftestudie uit, waarbij alle sportclubs bevraagd werden over hun wensen en noden voor de toekomst. Begin mei zijn de werken aan de voormalige sporthal van Hoeilaart van start gegaan. De sporthal wordt verbouwd tot een nieuw sport- en jeugdcentrum. De Vlaamse overheid ondersteunt de sportgerelateerde werken voor de eerste en tweede fase van de renovatiewerken met een subsidie van liefst 909.139 euro. Een fikse duw in de rug dus.





"In de eerste fase wordt de bestaande grote zaal van de sporthal vijf meter uitgebreid en wordt een hockeybestendige vloer aangebracht", zegt sportschepen Eva De Bleeker (Open Vld). "Er komen ook een aantal nieuwe ruimten: een gevechtssportzaal met twee tatami's (Japanse matten red.), twee danszalen en drie polyvalente ruimtes voor dans, aerobic, yoga en de speelpleinwerking. Ook het nieuwe jeugdhuis krijgt een plaats."





Tennishal uitgebreid

Als alles volgens plan verloopt, loopt de eerste fase af in juni 2019. In 2021 zal in de tweede fase de tennishal uitgebreid worden met een extra overdekt terrein. De gemeente Hoeilaart ging voor deze twee fases in op de jaarlijkse oproep van de Vlaamse overheid om een subsidieaanvraag voor bovenlokale sportinfrastructuur in te dienen. "Het dossier scoorde sterk op 'behoefte' en 'bereik' doordat de sportparticipatiegraad in Hoeilaart hoger ligt dan gemiddeld in Vlaamse gemeenten. Met de renovatie kan het sportaanbod nog vergroot worden en kunnen de clubs, die nu een ledenstop moeten inlassen, hun werking uitbreiden." Tot slot werd ook gescoord op 'innovatie' door te kiezen voor een hockeybestendige sportvloer, wat uitzonderlijk is in Vlaanderen.





Prijskaartje 4 miljoen

Het totale bedrag dat de gemeente voor deze twee fases voorzag is 3.987.451 euro, waarvoor ze nu dus meer dan 900.00 euro subsidie ontvangt. "Dit subsidiebedrag kan mogelijk de volgende fases van het masterplan voor de Koldamsite een gunstige wending geven, zowel inzake timing als financiën", aldus nog De Bleeker.