Project 'Expat op Pad' moet integratie bevorderen 16 maart 2018

02u44 0 Hoeilaart Met het project 'Expat op Pad' willen de gemeenten Tervuren, Zaventem en Hoeilaart de vele expats die in de Vlaamse rand wonen de kans geven om zich beter te integreren.

Het initiatief komt van de gemeente Tervuren, die zelf al een tijdje welkomteams inzet om expats wegwijs te maken in het dagelijkse reilen en zeilen. "25 procent van onze inwoners zijn buitenlanders die hier voor hun werk (tijdelijk) komen wonen", zegt burgemeester Jan Spooren (N-VA). "Meestal sluiten ze zich aan bij sportclubs die speciaal voor expats opgericht zijn. Dat is jammer, want daardoor krijgen ze de kans niet om binding met de gemeente te krijgen. Daarom is dit project 'Expat op Pad' zo belangrijk."





Website

De viertalige website www.expat-op-pad.be maakt de buitenlandse nieuwkomers wegwijs in Tervuren, Hoeilaart en Zaventem. Ze kunnen er de lokale sportclubs terugvinden, maar ook de openingsuren van de dienst Burgerzaken, tips over afval sorteren of taalcursussen Nederlands. "De vrijwilligers van de welkomteams doen eigenlijk hetzelfde, maar zorgen voor een persoonlijke assistentie."





Het pilootproject wordt gesteund door de Vlaamse overheid. Vlaams minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) maakt 60.000 euro vrij voor 'Expat op Pad. (RDK)