Proefproject sluipverkeer IJzerstraat start op 12 maart Robby Dierickx

27 februari 2019

10u14 0 Hoeilaart Op dinsdag 12 maart lanceert de gemeente Hoeilaart een proefproject om het sluipverkeer dat de Terhulpensesteenweg wil vermijden tegen te houden.

In de ochtendspits willen heel wat automobilisten het fileleed op de Terhulpensesteenweg richting Groenendaal en Brussel vermijden door via onder meer de IJzerstraat en de G. Huynenstraat te rijden. Tot grote frustratie van de bewoners van de wijken. Daarom start het schepencollege op dinsdag 12 maart met een proefproject. Zo wordt de verbinding tussen de Terhulpensesteenweg en de IJzerstraat afgesloten met betonblokken. Tussen 6.30 en 9 uur mag men de IJzerstraat niet langer inrijden vanuit de A. Vanlaethemstraat. Vanuit de C. Coppensstraat is het dan weer verboden om de Vosdellestraat in te rijden. Automobilisten mogen de IJzerstraat en de Vosdellestraat wel nog in beide richtingen uitrijden.

In eerste instantie zal de politie sensibiliseren en nog geen boetes uitschrijven aan wie de regels overtreedt. Nadien riskeren overtreders wel een boete van 174 euro. Tijdens de proefweken worden verkeerstellingen gehouden en in april wordt de proefopstelling tijdens een bewonersvergadering geëvalueerd. De opstelling blijft tot 31 mei staan.