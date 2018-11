PRO Hoeilaart wil herdenkingsbeeldjes WO I plek in gemeente geven Robby Dierickx

13 november 2018

15u36 0 Hoeilaart Meerderheidspartij PRO Hoeilaart wil enkele van de 1.258 beeldjes die drie jaar geleden door Hoeilanders gemaakt werden in het kader van ComingWorldRememberMe, een herdenking voor elk slachtoffer van de Eerste Wereldoorlog, een permanente plek in de druivengemeente geven.

In totaal werden de voorbije jaren in heel Vlaanderen 600.000 beeldjes voor 600.000 namen gemaakt. Daarmee wilde men alle slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog op Belgische bodem herdenken. Voor elk slachtoffer kwam er op die manier een symbool. Eind oktober 2015 maakten ook 1.258 Hoeilanders zo’n beeldje. Die kregen een plek aan de Palingbeek in Ieper. Maar nu de herdenking van de Eerste Wereldoorlog achter de rug is, mogen de beeldjes opnieuw opgehaald worden.

Op 3 november organiseerden de cultuurraad en de werkgroep Niemandsland een uitstap naar de Westhoek om het kunstwerk te bekijken en na het bezoek opperde huidig OCMW-voorzitter Wilfried Van Raemdonck (PRO Hoeilaart) om het werk van vele Hoeilanders te vereeuwigen in een permanent kunstwerk voor de vrede.

“We mogen binnen enkele weken beeldjes gaan ophalen en terug naar Hoeilaart brengen”, aldus Van Raemdonck. “Daarom zullen we de gemeente voorstellen om een algemene oproep te lanceren voor wie graag zijn gemaakte beeldje terug wil en tegelijkertijd inwoners vragen om voorstellen te doen voor zo’n vredesplek.”