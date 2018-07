Pro Hoeilaart: "Pas vanaf 1 september verkiezingsborden" 10 juli 2018

02u42 0

Als het van meerderheidspartij Pro Hoeilaart afhangt, dan worden de verkiezingsborden in de druivengemeente pas vanaf 1 september volgeplakt met affiches. Coalitiepartner Open Vld zegt dat het zelf eerder al besliste om pas eind augustus affiches op te hangen.





"De gemeenteraadsverkiezingen zijn pas op 14 oktober en het gaat er niet om wie het grootste deel van het dorp weet vol te hangen", zegt Sylvie Gahy, partijvoorzitster van Pro Hoeilaart. "Onze verkiezingen zijn een feest van de democratie en aan de weg timmeren hoort daarbij, maar anderhalve maand tegen al die gezichten aankijken is volgens mij lang genoeg om onze dorpsgenoten te bereiken. Een gezamenlijke start bespaart een heleboel energie en na-ijver. En wat mij betreft ook tijd die we beter kunnen steken in het voorbereiden van een verkiezingscampagne die over argumenten en inhoud gaat. Bovendien vind ik het zonder al die borden mooier voor het aanzien van onze openbare buitenruimte." Burgemeester Tim Vandenput (Open Vld) zegt dat zijn partij zich niet zal schikken naar de wensen van de coalitiepartner. "Maar het toeval wil dat we in april al besloten om pas eind augustus de foto's met onze hoofden op te hangen. In mei startten we wel al met de nationale affichecampagne." (RDK)