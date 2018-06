PRO Hoeilaart heeft verkiezingslijst klaar 13 juni 2018

Meerderheidspartij PRO Hoeilaart heeft haar lijst voor de verkiezingen van oktober klaar. Pieter Muyldermans is lijsttrekker, Julie Vanstallen staat op de tweede plaats, OCMW-voorzitter Wilfried Van Raemdonck op drie en Koen Geers is lijstduwer. Voorzitster Sylvie Gahie bekleedt de vierde plaats. "Wij gaan voor vernieuwing, ook op onze lijst", aldus Gahie. "Pieter als lijsttrekker is amper 35 en Julie op plaats twee 32 jaar. Geen andere partij doet beter. Ook de verdeling van kandidaten van Groen, sp.a en onafhankelijken is mooi in evenwicht."





Met de slogan 'maak mee het verschil' maakt PRO Hoeilaart duidelijk dat haar kiezers ook mee kunnen beslissen. "De slogan is een uitnodiging aan alle inwoners van Hoeilaart om ons te inspireren en te stimuleren, niet alleen op 14 oktober, maar ook ervoor en erna", aldus lijsttrekker Pieter Muyldermans. (RDK)