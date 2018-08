Politie heldert 1 op 6 diefstallen op in tweede trimester 07 augustus 2018

02u32 0

Tussen begin april en eind juni slaagde politiezone Druivenstreek erin om een op de zes diefstallen op te helderen. In dat tweede trimester registreerde de politie 71 diefstallen en pogingen tot inbraak in woningen en andere gebouwen, maar ook diefstallen van en in wagens in Hoeilaart en Overijse. In een op de vijf gevallen leverden de ANPR-camera's, die nummerplaten herkennen, een nuttige onderzoeksmissie op. (RDK)