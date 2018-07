Politie blijft inzetten op diefstalpreventie 12 juli 2018

In Overijse is het aantal diefstallen in woningen opmerkelijk gedaald met 22 procent ten opzichte van het jaar voordien. In Hoeilaart daarentegen is er een stijging van 26 procent. "Procentueel lijkt dat veel, maar in Hoeilaart hebben we sowieso al minder last van inbraken. Als we kijken naar de absolute cijfers, valt het aantal nog goed mee", zegt Sébastien Verbeke van politiezone Druivenstreek. "De inbraakproblematiek is en blijft natuurlijk een grote bekommernis in onze regio."





(VDBS/SRB)