Penningmeester voetbalclub Hoeilaart overvallen: dieven weg met 8.000 euro aan spelerslonen Robby Dierickx

08 februari 2019

11u33 0 Hoeilaart Twee mannen hebben donderdagavond Willy Stakenborg, de penningmeester van voetbalclub ERC Hoeilaart, overvallen op de parking van het voetbalcomplex langs de Kapelstraat. Ze gingen met de spelerslonen – zowat 8.000 euro – en de boekhouding aan de haal.

“Ik wandelde rond 20 uur op de parking en liep in de richting van de kantine”, doet Willy Stakenborg het verhaal. “Plots graaiden twee blanke jongemannen – ik schat ze tussen de 25 en de 30 jaar oud – een zak uit mijn handen. Ik zette de achtervolging nog in, maar ze waren al snel spoorloos.”

In de Delhaize-zak zaten de spelerslonen voor de maand januari – goed voor zowat 8.000 euro. “Het lijkt me dat de dieven goed genoeg wisten wat er in de zak zat”, aldus nog Stakenborg, die als vrijwilliger aan de slag is bij ERC Hoeilaart. “Maar behalve het geld namen de overvallers ook de boekhouding van dit jaar mee. Daardoor zal ik helemaal opnieuw moeten beginnen, wat me uiteraard een pak extra werk zal bezorgen.”

De penningmeester liep geen verwondingen op, maar was danig onder de indruk van de feiten. De club diende een klacht in bij de politie en roept getuigen op om iets te melden. Voorzitter Gino Vandervoort vraagt omwonenden ook om uit te kijken naar de Delhaize-zak. Mogelijk gingen de dieven alleen met het geld aan de haal en gooiden ze de boekhouding weg.