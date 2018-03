Pasen brengt witte rook voor kerk TIEN MAANDEN NA SLUITING HEROPENT SINT-CLEMENS ROBBY DIERICKX

27 maart 2018

02u59 0 Hoeilaart Nadat ze tien maanden naar de kerk van Jezus-Eik moesten voor de eucharistievieringen, kunnen de parochianen van Hoeilaart vanaf paaszondag opnieuw in de eigen Sint-Clemenskerk terecht. De werken aan de scheuren zijn afgerond.

Eind mei vorig jaar besloot de kerkfabriek de deuren van de Sint-Clemenskerk langs het Gemeenteplein voor onbepaalde tijd te sluiten. De reden? Tijdens de werkzaamheden aan datzelfde plein werden twee van de twintig bestaande scheuren in de kerk aanzienlijk groter. Omdat de kerkfabriek van mening was dat de veiligheid voor de parochianen niet meer gegarandeerd kon worden, gingen de deuren op slot. Een oorzaak voor die groter geworden scheuren is er niet, maar volgens de kerkfabriek hebben de ingrijpende werken op het Gemeenteplein er iets mee te maken.





Steunconstructie

In september werden die werken aan het plein afgerond en werd een studiebureau aangesteld om na te gaan welke herstellingen er doorgevoerd moesten worden. "Ondertussen zijn al die stabiliteitswerken achter de rug", zegt Marcel Bollaerts, voorzitter van de kerkfabriek Sint-Clemens Hoeilaart. "De grote gewelfboog tussen de kruisbeuk en het middenschip werd gestabiliseerd door een onderschoringsconstructie in staal. Daarnaast werd gezorgd voor een stabilisering van de grote middenboog van het schip, door middel van twee ronde stalen trekkers. Die werden geplaatst ter hoogte van de bovenramen van het schip en verbinden de twee tegenover elkaar staande buitenmuren. De scheuren zelf werden niet hersteld. Nu al die werken achter de rug zijn, kunnen we de kerk op paaszondag heropenen. Uiteraard zijn we tevreden dat de parochianen eindelijk opnieuw in Hoeilaart terecht kunnen, al hadden we met de kerk in Jezus-Eik ook een goed alternatief."





Afgelopen zaterdag openden de deuren eigenlijk al een eerste keer. De kerk was toen echter alleen toegankelijk voor de vormelingen en hun familie om Palmzondag te vieren. Voor het grote publiek is het dus nog tot zondag wachten. De parochianen zullen wel rekening moeten houden met een ijzeren constructie die de bogen waarin de scheuren zitten ondersteunt.





Verder onderzoek

De stabiliteitswerken kostten in totaal 50.000 euro en werden gefinancierd door de kerkfabriek. In de toekomst zullen de metingen naar de scheuren blijven uitgevoerd worden. Later zal er ook een fundamenteel grondonderzoek moeten gebeuren. Mogelijk met grote renovatiewerken tot gevolg.