Parkeerplaatsen maken plaats voor terrassen 04 mei 2018

Met het oog op het zomerse weer komend weekend heeft de gemeente Hoeilaart enkele parkeerplaatsen op het Gemeenteplein geschrapt om er terrassen op in te kunnen richten. Na de heraanleg van het plein besliste het schepencollege om die maatregel elk jaar van april tot oktober in te lassen. Het is nu de eerste keer dat de parkeerplaatsen tussen de F. Sohiestraat en de J. Denayerstraat vervangen worden door de terrassen. Omdat de bestelde bloembakken nog niet geleverd werden, worden de parkeerplaatsen tijdelijk vrijgehouden door betonnen schampkanten of jerseys. Om de verdwenen parkeerplaatsen te compenseren, kan er tot oktober - met uitzondering van marktdagen - aan de overkant vóór de paaltjes geparkeerd worden. In oktober verdwijnen de terrassen opnieuw. (RDK)