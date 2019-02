Ouders jeugdspelers houden ERC Hoeilaart in leven Succesvolle reanimatievergadering voetbalclub: 15-tal potentiële bestuursleden Robby Dierickx

18 februari 2019

09u21 0 Hoeilaart Twee weken geleden zag de toekomst van voetbalclub ERC Hoeilaart er bijzonder zwart uit, maar dankzij de ‘reanimatievergadering’ heeft de vereniging toch nog een toekomst. Zowat vijftig mensen – voornamelijk ouders van jeugdspelers – daagden er op, waarvan er vijftien zich willen engageren om de club te redden. De kans is zelfs reëel dat huidig voorzitter Gino Vandervoort blijft.

Het waren twee bange weken voor de 250 jeugdspelers van ERC Hoeilaart, want de kans bestond dat ze op het einde van het seizoen op zoek moesten naar een nieuwe club. De toekomst van ERCH hing namelijk aan een zijden draadje omdat drie bestuursleden - secretaris Serge Muyldermans, penningmeester Willy Stakenborg en voorzitter Gino Vandervoort – lieten weten dat ze de deur van de club in juni achter zich zouden sluiten. Worden er geen opvolgers gevonden, dan betekent dat het einde van ERC Hoeilaart. In de hoop de club alsnog te redden, werd vorige week een ‘reanimatievergadering’ georganiseerd.

“En die vergadering was een groot succes”, zegt voorzitter Gino Vandervoort. “In totaal daagden zowat vijftig mensen op, het merendeel geëngageerde ouders van jeugdspelers. Nadat we eerst de penibele situatie uitgelegd hadden, was het tijd voor een vragenronde. Nadien konden geïnteresseerden zich schriftelijk kandidaat stellen. Vijftien mensen gaven aan dat ze bereid zijn om ons team te versterken. Daarnaast kreeg iedereen ook ons e-mailadres dus we hopen via die weg nog enkele extra helpende handen te vinden. Bovendien waren er ook enkele lokale politici aanwezig, dus het lijkt me dat er ook politieke wil is om de club in leven te houden.”

Wie van de kandidaten welke functie zal bekleden, is momenteel nog niet duidelijk. “Maar de interesse voor de oprichting van een jeugdcel en jeugdbestuur is groot en dat was mijn voornaamste doel”, aldus nog Vandervoort. “Vandaag hebben we hier geen aparte werking voor, terwijl we dat als club eigenlijk wel nodig hebben.”

Toch nog voorzitter?

Of de club nu volledig gered is, is volgens de voorzitter nog te vroeg om te zeggen. “Maar ik ben wel hoopvol”, klinkt het alvast veelbelovend. “Als er effectief een jeugdcel opgericht wordt, dan overweeg ik om toch nog voorzitter te blijven. Bij de nieuwe kandidaten waren op het eerste gezicht immers geen potentiële opvolgers voor het hoofdbestuur. Trouwens, onze secretaris Serge Muyldermans zal uiteindelijk toch aan het roer blijven. Zijn professionele uitdaging in het buitenland gaat namelijk niet door, dus hij wil zich blijven inzetten voor onze club. Of we twee weken geleden niet te overdreven gereageerd hebben? Helemaal niet. Als we niet aan de alarmbel getrokken hadden, dan was het in juni zonder twijfel gedaan met ERC Hoeilaart en stonden 250 jeugdspelers op straat. We konden onmogelijk verder blijven kabbelen. Dankzij de reanimatievergadering is er eindelijk opnieuw hoop voor de toekomst.”

De komende weken zal duidelijk worden wie welke taak binnen de jeugdwerking krijgt.