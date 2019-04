Oude kleren gooi je niet weg, maar ‘swap’ je op de FashionSwap RDK

Voor de derde keer werd in Hoeilaart de FashionSwap georganiseerd. Dat evenement maakt het voor Hoeilanders mogelijk om hun kleren nieuw leven in te blazen. In plaats van een kledingstuk dat niet meer gebruikt wordt weg te gooien, kan het bij de FashionSwap geruild worden met kledij van andere inwoners van de druivengemeente. Concreet mochten inwoners al hun ‘afgedankte’ kleren binnen brengen en kregen ze per kledingstuk punten, dit op basis van het type kledingstuk, de staat waar het zich in bevindt, het materiaal en het merk. Nadien konden de deelnemers met hun verkregen punten andere kledingstukken kopen. Kleren die over bleven, gingen ook dit jaar naar een goed doel.