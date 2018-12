Ook druivengemeenten stappen in Beedrop RDK

11u32 0 Hoeilaart Vijftien handelaars uit Hoeilaart, Overijse en Tervuren maken voortaan deel uit van Beedrop. Zij slaan de handen in elkaar om online boodschappen – inclusief een gratis levering aan huis – aan hun klanten aan te bieden.

Mi Joya, Druiven Van Camp, Bakkerij Vandervaeren, Chantico Chocolates, Holar & Isca, Bakkerij Guns, Charlier Drinks, Grape’s Bubbles, Viridis Vallis, ‘t Hoogveld, Traiteur Maal-Tijd, Hoeve Rostella, Slagerij ‘t Lekker Beest, Kaashandel Marc en Het Spaans Huis: dat zijn de vijftien handelaars die deel uitmaken van de 71ste Beedrop-regio in Vlaanderen. Klanten van die zaken kunnen hun boodschappen voortaan online bestellen en Beedrop organiseert één tot drie keer per week (afhankelijk van de regio) een ophaling bij de handelaars, landbouwers en producenten. De lokale Beedrop-koeriers registreren de pakketten vervolgens, combineren die volgens de instructies en leveren ze tot slot bij de consumenten. Temperatuurgevoelige producten worden daarbij gekoeld. De klant moet hierdoor niet meer zelf naar de winkel, wat niet alleen positief is voor het fileleed maar ook voor het milieu.