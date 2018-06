Onenigheid over nieuwe kribbe CD&V WIL RENOVATIE, SCHEPENCOLLEGE KIEST VOOR NIEUWBOUW ROBBY DIERICKX

04 juni 2018

02u32 0 Hoeilaart Begin volgend jaar start de bouw van de nieuwe gemeentelijke kribbe op de site van woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe in Hoeilaart. Nog voor de eerste steen gelegd is, doet het project al veel stof opwaaien. Oppositiepartij CD&V vindt het te duur en opteert voor een renovatie van de bestaande kribbe op Solheide. "Onmogelijk", zegt het schepencollege.

Eerder dit jaar was er al luid protest van de bewoners van de Groenendaalsesteenweg en de omliggende straten toen bekend geraakte dat het gemeentebestuur de nieuwe gemeentelijke kribbe op de plaats van het oude gebouw van woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe wilde neerplanten. De buurt wil niet dat de historische waarde van het pand, dat sinds de verhuis van de bewoners naar het nabijgelegen nieuwe gebouw in 2010 leeg staat, verdwijnt. Nu schaart ook oppositiepartij CD&V zich achter de buurtbewoners. Volgens de christendemocraten zal de nieuwbouw drie miljoen euro kosten en moet de gemeente ook nog eens 400.000 euro aan erelonen voor de ontwerpers ophoesten. "En dat om 23 kindjes, evenveel als in het huidige kinderdagverblijf op Solheide, op te vangen", klinkt het. "Voor wat een eventuele uitbreiding betreft naar een opvangcapaciteit naar 36 kindjes zijn er vandaag namelijk nog te veel onduidelijkheden. Dit alles bij mekaar toont aan dat dit project voor Hoeilaart niet alleen onbetaalbaar maar vooral een onverantwoorde keuze is."





Goedkoper alternatief

CD&V opteert dan ook voor een renovatie van de huidige kribbe op Solheide. "Goedkoper en een evenwaardiger alternatief", luidt het nog. "Door het kinderdagverblijf op haar huidige locatie te behouden, blijven ook toekomstige ontwikkelingen en uitbreidingen van het woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe mogelijk."





36 kindjes

Burgemeester Tim Vandenput (Open Vld) is het niet eens met de verklaringen van CD&V. "De renovatie van de kribbe werd onderzocht, maar werd niet weerhouden. Tijdens een verbouwing zouden de kindjes een jaar zonder onderdak zitten. Bovendien zouden we ook daar moeten bijbouwen om te voldoen aan de nieuwe Vlaamse normen. Plaats die ten koste zou gaan van het groen en de speeltuin in de buurt. Dat er voor slechts 23 kindjes plaats zal zijn, klopt niet. Er zullen wel degelijk 36 kinderen opgevangen kunnen worden. De aanvraag voor uitbreiding van de werkingssubsidies vanuit Vlaanderen is in voorbereiding, het gemeentebestuur heeft er alle vertrouwen in dat dit dossier met Kind & Gezin positief zal afgesloten worden."





Ook coalitiepartner Pro Hoeilaart is voor een nieuwe crèche. Die hypothekeert volgens de partij de eventuele uitbreidingskansen van het woonzorgcentrum niet. Bovendien is er volgens de meerderheidspartij nood aan meer betaalbare kinderopvang. "En voor de bewoners van het woonzorgcentrum zal de komst van de jonge kindjes meer leven in de brouwerij brengen", klinkt het.