Omwonenden niet gerustgesteld na infovergadering GEN-werken 11 mei 2018

Hoeilaart Zowat vijftig inwoners van Hoeilaart hebben dinsdagavond de infovergadering over de GEN-werken, die na drie jaar stilstand in maart hervat werden, bijgewoond. Na afloop bleven ze wat op hun honger zitten. Vooral over de lopende schadedossiers kregen ze naar eigen zeggen weinig informatie.

In maart hervatten de GEN-werken tussen Louvain-La-Neuve en Brussel. Op de spoorlijn komen twee extra sporen om de capaciteit fors te verhogen. In het verleden zorgden die werken al voor heel wat hinder en schade bij omwonenden. Infrabel, de NMBS en de gemeente organiseerden daarom een infovergadering. Vijftig omwonenden tekenden present. "Maar we bleven wat op onze honger zitten", zegt Rein van Gisteren. "De microfoons waren in handen van diegenen die eigenlijk hadden moeten luisteren en de luidsprekers waren voor de omwonenden. Over de lopende schadedossiers deed men zeer afhoudend. Eigenlijk hebben we dezelfde uitleg gekregen als vijf jaar geleden."





Individuele dossiers

Schepen Marc Vanderlinden (Open Vld) zag het anders. "De omwonenden kregen uitleg over de nog geplande nachtwerken, die in Hoeilaart overigens dit jaar al eindigen. Nadien konden ze individueel vragen stellen over de schadedossiers. Als gemeente hebben we beloofd om van maand tot maand te bekijken wat de hinder en de eventuele schade is. Op die manier willen we de communicatie verbeteren, want dat verliep in het verleden gebrekkig. De kritiek van de omwonenden hierover was dan ook terecht." (RDK)