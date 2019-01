Nutswerken in Groenendaalsesteenweg Robby Dierickx

20 januari 2019

Van maandag tot woensdag vinden in de Groenendaalsesteenweg in Hoeilaart nutswerken plaats ter hoogte van het woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe. Ook op een deel van de woonzorgsite zal gewerkt worden. Er wordt een nieuwe verbinding met het gasnet en een nieuwe telefonieverbinding aangelegd. Daardoor zullen de oude aansluitingen uit dienst genomen kunnen worden, zodat de zone vrij is voor de bouw van het nieuwe kinderdagverblijf. In de werkzone op de Groenendaalsesteenweg mag de komende dagen niet geparkeerd worden, net als op enkele parkeerplaatsen op de woonzorgsite. Voetgangers moeten aan de werf op de steenweg oversteken en het voetpad aan de andere zijde gebruiken. De toegang tot de woonzorgsite zal met beperkte hinder voor voertuigen mogelijk blijven.