Nu al zoektocht naar organisatoren Halloweenactiviteit 20 juni 2018

De gemeente Hoeilaart is nu al op zoek naar verenigingen die op 31 oktober een griezelactiviteit voor Halloween willen organiseren. Verenigingen die een idee hebben, kunnen voor 30 september een mailtje sturen naar jeugd@hoeilaart.be met een woordje uitleg over hun plannen. Daarna zal de dienst Vrije Tijd nagaan wat er concreet mogelijk is. De organisatoren kunnen rekenen op subsidies en logistieke ondersteuning van de gemeente. Ze mogen ook gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuur en een beroep doen op de communicatiedienst om de griezelactiviteit kenbaar te maken. (RDK)