Nieuwe inwoners ontdekken gemeente 22 juni 2018

Het schepencollege van Hoeilaart heeft onlangs haar nieuwe inwoners welkom geheten. De nieuwelingen werden verwelkomd in gemeenschapscentrum Felix Sohie, waarna een gegidste wandeling door het dorpscentrum en een bezoek aan het gemeentehuis gepland stond. De kinderen konden onder begeleiding van twee animatoren een bezoek brengen aan het kinderhoekje in de bibliotheek en wandelden vervolgens langs speelpleintjes en het park.





Nadien werd iedereen getrakteerd tijdens een receptie. Wie wilde, kon nadien nog deelnemen aan een boswandeling in het Zoniënwoud. (RDK)