Nerorock pakt uit met Laura Tesoro en Coely 12 juni 2018

Nerorock, dit jaar op zondag 16 september in het Jan Van Ruusbroecpark in Hoeilaart, heeft twee headliners bekendgemaakt: Laura Tesoro en Coely. Met Laura Tesoro staat onze inzending voor het Eurosongfestival 2016 op het podium, maar dé headliner is ongetwijfeld Coely. Zij wordt omschreven als de grote winnares van de MIA's, de jaarlijkse muziekprijzen. Binnenkort maakt de organisatie nog andere namen bekend. (RDK)