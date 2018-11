Nero’s Muzikanten vieren 20ste verjaardag voor volle zaal RDK

19 november 2018

15u03 0

Twintig kaarsjes mogen Nero’s Muzikanten dit jaar uitblazen en daarom staken de leden hun jaarlijks winterconcert afgelopen zaterdag in een feestelijk kleedje. De muzikanten en hun dirigent Chantal Derongé gaven het beste van zichzelf en dat kon duidelijk gesmaakt worden door de uitverkochte zaal in het gemeenschapscentrum Felix Sohie. Een knalprestatie die de muzikanten volledig aan zichzelf te danken hebben, want met extra repetities legden ze de lat bijzonder hoog.