Na Nieuwjaar blokken in GC Felix Sohie RDK

18 december 2018

09u45 0

Van donderdag 3 januari tot en met vrijdag 28 januari stelt het schepencollege van Hoeilaart een lokaal in gemeenschapscentrum Felix Sohie ter beschikking van studenten. Jongeren kunnen er in alle rust blokken voor hun examens. Er is gratis wifi beschikbaar. Studenten die er willen blokken, moeten zich eerst aanmelden met hun studentenkaart aan het onthaal van het gemeenschapscentrum. Op vertoon van diezelfde kaart krijgen de studenten voor hun lunch bij enkele plaatselijke horecazaken een korting van tien procent. De namen van de deelnemende horecazaken worden in het bloklokaal opgehangen.

Op maandag kan er van 8.15 tot 16 uur gestudeerd worden, op dinsdag van 8.15 tot 12 uur, op woensdag van 8.15 tot 17 uur, op donderdag van 13 tot 19 uur en op vrijdag van 8.15 tot 16 uur.