Na 45 jaar geen Bakenbosfeesten meer 19 mei 2018

02u36 1 Hoeilaart De wijk Bakenbos, op de grens van Hoeilaart, Overijse en Terhulpen, zal het dit weekend voor het eerst in 45 jaar zonder pinksterfeesten moeten doen. Door een gebrek aan bestuursleden worden de feesten afgelast. Er staan wel nog enkele kleinschalige initiatieven gepland.

"45 jaar geleden heb ik de feesten samen met enkele buren opgericht", zegt gewezen voorzitter Freddy Vanden Wouwer. "Enkele jaren geleden veranderden we van feitelijke vereniging naar vzw en dat leidt nu tot het einde van de feesten. Bestuursleden van een vzw zijn burgerlijk aansprakelijk en dat zorgde voor wat schrik bij de leden. Daarom besloten drie van hen uit het bestuur te stappen. Dat betekent dat we met te weinig volk zijn om de Bakenbosfeesten, die een echte traditie waren, verder te zetten. Jammer, maar het kan niet anders."





Babbelterras

De gewezen voorzitter wil de buurt niet helemaal zonder feesten achterlaten en organiseert daarom nu zondag een garageverkoop. "Ook zal er een babbelterras geopend worden, zodat de buren toch nog samen kunnen komen", aldus nog Vanden Wouwer. "Zaterdag (vandaag, red.) is er om 17 uur de Mariahulde aan het Kapelletje gewijd aan O.L.Vrouw van Lourdes aan de Lindeboom."





Of de feesten volgend jaar nog terugkeren, is koffiedik kijken. (RDK)