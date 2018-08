Motorrijder sterft na klap tegen bestelwagen en paal 01 augustus 2018

Op de Terhulpsesteenweg is gisteren om 11 uur een 65-jarige motorrijder om het leven gekomen bij een verkeersongeval. "Een bestelwagen is frontaal ingereden op de motorrijder, waarna die weggekatapulteerd werd en tegen een verlichtingspaal is terechtgekomen", zegt de woordvoerder van de lokale politie. De feiten worden bevestigd door het parket Halle-Vilvoorde. Een voertuig Volkswagen Golf stond stil voor het rood licht, daarachter stond de motor en daarachter is een bestelwagen aangekomen die op de motor inreed. Mogelijk reed de bestuurder van de bestelwagen aan een onaangepaste snelheid waardoor hij niet tijdig kon remmen, maar dat moet de verkeersdeskundige nog verder berekenen", zegt parketwoordvoerster Carol Vercarre.