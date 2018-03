Morgennacht hinder op waternet 19 maart 2018

In de nacht van dinsdag op woensdag gaat De Watergroep één van de pompen in het drukverhogingsstation in de Molenstraat in Hoeilaart vervangen. Tijdens een controle bleek dat een van de pompen defect is, waardoor op piekmomenten niet altijd de gewenste waterdruk gehaald wordt. Om de hinder voor de bewoners van de omliggende wijken tot een minimum te beperken voert De Watergroep deze werken 's nachts uit: vanaf dinsdagavond 23 uur tot woensdagochtend 5 uur. (RDK)