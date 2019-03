Mogelijk asbest vrijgekomen bij brand in Hoeilaart: gemeentelijk rampenplan afgekondigd Robby Dierickx

11 maart 2019

12u35 0

Bij een woningbrand in de Kroonlaan in het Vlaams-Brabantse Hoeilaart is mogelijk asbest vrijgekomen. Het gemeentelijk rampenplan is er afgekondigd. Burgemeester Tim Vandenput raadt omwonenden en nieuwsgierigen aan om uit de omgeving weg te blijven. De brandweer is massaal ter plaatse.