Mogelijk asbest vrijgekomen bij brand in Hoeilaart: 100 woningen geëvacueerd Robby Dierickx

11 maart 2019

12u35 5 Hoeilaart Bij een woningbrand in de Kroonlaan in het Vlaams-Brabantse Hoeilaart is mogelijk asbest vrijgekomen. Het gemeentelijk rampenplan is er geactiveerd. Zowat honderd woningen in de wijk Ten Trappen werden geëvacueerd. Er vielen geen gewonden, maar de schade aan de getroffen woning zou groot zijn.

De brand ontstond kort voor de middag in een woning in de Kroonlaan. “Omdat er een hevige rookontwikkeling was en er verschillende aanwijzingen waren dat de rook mogelijk toxische stoffen bevatte, heb ik het gemeentelijk rampenplan geactiveerd”, zegt burgemeester Tim Vandenput (Open Vld). “De politie heeft de wijk volledig afgesloten en heeft in totaal zowat honderd woningen geëvacueerd. Bewoners binnen de perimeter die niet geëvacueerd wilden worden, werden aangemaand ramen en deuren gesloten te houden.”

Opvang in gemeenschapscentrum

In totaal worden momenteel zowat twintig mensen opgevangen in gemeenschapscentrum Felix Sohie in het centrum van de gemeente. “Het is nu wachten op een gespecialiseerde firma om na te gaan of er effectief toxische stoffen vrij kwamen bij de brand”, aldus nog de burgemeester. “Ondertussen heeft de brandweer het vuur in de woning onder controle. De bewoners waren thuis toen de brand uitbrak, maar konden de woning op tijd verlaten. Er vielen geen gewonden. Volgens de eerste vaststellingen is het dak van het huis volledig vernield.”

De oorzaak van de brand is momenteel nog niet gekend.