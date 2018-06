Mobiliteitsraad op komst 08 juni 2018

In Hoeilaart wordt binnenkort een Mobiliteitsraad opgericht. Die zal uit vertegenwoordigers van andere adviesraden zoals de Jeugdraad, Seniorenraad, Milieuraad, Sportraad, Raad voor Lokale Economie en de Gecoro bestaan, maar ook basisscholen Groene Dal en Sint-Clemens, en de Fietsersbond Druivenstreek zullen een vertegenwoordiger afvaardigen. Daarnaast is er ook plaats voor vijf deskundige Hoeilanders die de inwoners moeten vertegenwoordigen. De gemeentelijke administratie wordt in de raad vertegenwoordigd door het diensthoofd van de technische dienst of een medewerker van de cel Mobiliteit. De oprichting van de Mobiliteitsraad komt er omdat uit verschillende hoeken de vraag kwam om bij de mobiliteitsproblemen betrokken te worden. Momenteel worden bestaande of aankomende mobiliteitsproblemen besproken in de Verkeerscommissie, die uit gemeenteraadsleden van de verschillende fracties bestaat. Daar komt binnenkort dus verandering in. De Mobiliteitsraad zal onder meer bij de voorbereiding van grote wegenis- en infrastructuurwerken al in de voorontwerpfase advies kunnen geven. (RDK)