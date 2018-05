Meifeesten palmen Jan van Ruusbroecpark in 05 mei 2018

Vandaag en morgen is het Jan van Ruusbroecpark in Hoeilaart het decor van de jaarlijkse Meifeesten. Voor de jongsten is er vanmiddag de buitenspeeldag, terwijl de blikvanger van het weekend ongetwijfeld het Belgisch kampioenschap houthakken is. Dat laatste vindt morgen plaats.





Het startschot van de Meifeesten werd gisteravond al met de Meicrossen, een natuurloop met een uitgestippeld parcours van 4 en 11,7 kilometer, gegeven. Vandaag wordt het Jan van Ruusbroecpark dan weer tot een groot speelparadijs omgetoverd. Het hoogtepunt van het weekend is zonder twijfel het BK houthakken. De beste houthakkers van ons land geven vanaf 14 uur het beste van zichzelf. Voorts geeft de vissersclub een initiatie vissen en kan er in de foodcorner gesmuld worden van allerlei hapjes en tapas.





(RDK)