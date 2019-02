Losgeslagen betonmixer ramt appartementsgebouw DBS

14 februari 2019

19u20 0 Hoeilaart In de Overijsesteenweg is donderdagmiddag een losgeslagen betonmixer in een appartementsgebouw beland. Er zijn geen gewonden, de flats werden tijdelijk ontruimd. Het gelijkvloers is wel een hele tijd onbewoonbaar.

Een vrachtwagen, die beton stortte op de bouwwerf van residentie Lindenhof, is deze namiddag een sociaal appartementsgebouw binnengereden. De linkerkant van het gelijkvloers werd geraakt. De bewoners waren volgens de brandweer wel degelijk thuis, maar niemand raakte gewond. Waarschijnlijk bevonden ze zich in een andere ruimte.

Het gebouw met drie etages werd onmiddellijk volledig ontruimd. De bewoners die dat wensten – er wonen in totaal vijf families - konden terecht in het GC Felix Sohie.

De brandweer en een architect voerden een stabiliteitsonderzoek uit. Het betrokken appartement werd onbewoonbaar verklaard, maar de rest van het gebouw lijkt weinig schade te hebben opgelopen. De andere bewoners mochten intussen naar huis terugkeren.

“Voor het koppel dat in het getroffen appartement woont, wordt een oplossing gezocht”, zegt burgemeester Tim Vandenput (Open Vld). “Ze verblijven vannacht ofwel in een hotel in Overijse of bij familie. Morgen gaan we met de sociale huisvestingsmaatschappij een definitieve oplossing zoeken. Mogelijk kunnen ze terecht in een van hun huurwoningen.”

De woonst zal wel een paar weken of zelfs maanden onbewoonbaar blijven. “De voorgevel is zeer zwaar beschadigd en werd voorlopig dichtgemaakt door de brandweer. Er zullen serieuze herstellingswerken aan te pas komen.”

De betonwagen stond geparkeerd in een zijweg van de steenweg. “Er wordt nog onderzocht wat er precies is gebeurd waardoor de wagen de helling is afgeschoven. Vermoedelijk zijn de remmen ‘gelost’. De chauffeur zat alleszins niet in de wagen toen het incident zich voordeed.”