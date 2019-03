Letterzetter tast bomen in Zoniënwoud aan: tientallen fijnsparren moeten worden gekapt Kleine kever duikt door opeenvolgende droge zomers meer en meer in ons land op Robby Dierickx

09 maart 2019

13u39 0 Hoeilaart Slecht nieuws voor tientallen fijnsparren in het Zoniënwoud, want de letterzetter heeft de bomen zo zwaar aangetast dat ze gekapt moeten worden. Eerder dit jaar moesten ook al enkele tientallen fijnsparren in het Arboretum in Tervuren verdwijnen door diezelfde kever van een halve centimeter groot. “Hopelijk blijven de andere arboreta ervan gespaard”, zegt bosbeheerder Patrick Huvenne.

In Midden- en Centraal-Europa zorgt de letterzetter al decennialang voor problemen in de bossen en ook in de Ardennen – waar heel wat fijnsparren staan – tast de kleine kever al verschillende jaren de bomen aan. Maar nu krijgt ook het Zoniënwoud, waar evenwel slechts een beperkt aantal fijnsparren staat, met het beestje van amper een halve centimeter groot te kampen. “Een gevolg van de klimaatopwarming”, weet Patrick Huvenne, beheerder van het Vlaamse gedeelte van het Zoniënwoud. “De fijnsparren houden namelijk van een vochtige ondergrond, maar door de opeenvolgende droge zomers is de grond niet vochtig genoeg. Gevolg? De fijnsparren zijn kwetsbaarder voor aantasting. Daar profiteren de letterzetters van.”

Fijnsparren die aangetast zijn door de kleine kever worden bruin en verliezen hun schorsplaten. “De letterzetters snijden namelijk de levensaders van de bomen over, waardoor ze op termijn sterven”, legt Patrick Huvenne uit. “Er zit dus niets anders op dan ze te kappen.”

Momenteel zijn enkele tientallen bomen in het Brusselse gedeelte van het Zoniënwoud aangetast. “Het is de eerste keer dat we hiermee te kampen krijgen”, zegt Stéphane Vanwijnsberghe van Leefmilieu Brussel. “Om erger te vermijden, gaan we alle fijnsparren zo snel mogelijk kappen. Het heeft geen zin om ze te vervangen door nieuwe fijnsparren, want dat soort bomen heeft door de opkomst van de letterzetter geen overlevingskans meer in Brussel. Er zullen wel andere boomsoorten geplant worden.”

Arboretum Tervuren

Eerder dit jaar moesten ook in het Arboretum van Tervuren al enkele tientallen fijnsparren gekapt worden om dezelfde reden. “Daardoor zitten we momenteel met een gat in de collectie”, betreurt Huvenne. “Gelukkig is het geen reusachtig gat en zullen we het binnenkort opnieuw beplanten met andere boomsoorten. Momenteel is de situatie nog niet dramatisch, maar als de kleine kever ook in de andere arboreta opduikt, zitten we wel met een groot probleem. Er bestaat immers geen middel om de letterzetter tegen te houden.”

Ook in het Meerdaalwoud in Heverlee is de kleine kever inmiddels gespot. Daar zal het Agentschap Natuur en Bos maar liefst vijfhonderd kubieke meter aan fijnsparren moeten kappen.