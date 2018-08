Leerlingen verhuizen maandag naar nieuwbouw Groene Dal 31 augustus 2018

02u25 0

De kleuters en leerlingen van de eerste, tweede en derde leerjaren van basisschool Het Groene Dal verhuizen maandag naar hun nieuw gebouw. Voor de directie en leerkrachten wordt het evenwel nog een race tegen de klok om al het materiaal op tijd verhuisd te krijgen.





Voor de kleuters en een deel van de leerlingen van de lagere school van Het Groene Dal wordt maandag extra speciaal. Niet alleen moeten ze na een deugddoende vakantie opnieuw naar school, ze krijgen er meteen ook een nieuw gebouw bij. Na bijna anderhalf jaar is de nieuwbouw op de hoek van de Mousinstraat en de Willem Matstraat klaar. Het gebouw telt achttien klassen, een refter, een nieuwe keuken en een kleutersportzaal.





"We zijn momenteel nog volop aan het verhuizen en we hopen dat we maandag klaar zullen zijn", zegt directeur Gunter Van der Elst. "Op de eerste schooldag moeten alle kleuters en de leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar er hun intrek nemen."





De komende weken moeten er nog enkele kleine zaken afgewerkt worden, maar die zouden weinig tot geen hinder veroorzaken. Later staat ook nog de renovatie van het bestaande hoofdgebouw op de agenda, al is de timing hiervoor nog niet bekend.





(RDK)