Kwartet wilde plantage bouwen 27 april 2018

Vier mannen die volgens het parket een cannabisplantage wilden opstellen riskeren celstraffen van achttien maanden tot twee jaar.





Op 1 september 2016 hield de politie drie mannen tegen die schijnbaar doelloos rondreden in een wagen. In de wagen lag 70 liter mest waarvoor het drietal niet meteen een zinvolle uitleg kon geven. Het trio was ook in het bezit van een lijst adressen van villa's in Hoeilaart en La Hulpe en uit hun gsm's was duidelijk dat ze nauw in contact stonden met elkaar en met een vierde man. Uit onderzoek bleek dat die vierde man actief op zoek was gegaan naar villa's die te huur stonden en er zelfs één gehuurd had. "Het is duidelijk dat de vier een cannabisplantage aan het voorbereiden waren", aldus het parket. De verdediging vindt de bewijslast te mager en vraagt de vrijspraak. Uitspraak op 17 mei.





(WHW)