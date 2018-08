Koning Auto niet welkom aan scholen SCHEPENCOLLEGE WIL VOORRANG GEVEN AAN FIETSERS EN VOETGANGERS ROBBY DIERICKX

22 augustus 2018

02u31 0 Hoeilaart Het schepencollege wil Koning Auto verbannen in de buurt van de twee basisscholen. Een studiebureau onderzoekt hoe het traject vanaf de Willem Matstraat, Moussinstraat, Waversesteenweg en D. Vandervaerenstraat autoluw gemaakt kan worden. "Fietsers en voetgangers zullen opnieuw voorrang krijgen", luidt het.

Dat de verkeerssituatie aan Het Groene Dal en Sint-Clemens te wensen over laat, bewezen enkele filmpjes in het verleden al. Op die beelden was te zien hoe bussen van De Lijn zich een weg tussen de geparkeerde wagens moesten banen. Intussen nam het schepencollege al enkele maatregelen, waaronder de invoering van een schoolstraat voor de Sint-Clemensschool en een proefopstelling rond Het Groene Dal. "Maar er is meer nodig", vindt schepen van Mobiliteit Marc Vanderlinden (Open Vld). "Er blijven nog te veel wagens rond de scholen rijden, waardoor de omgeving onveilig blijft. En net door die onveiligheid brengen ouders en grootouders de jonge kinderen nog dichter naar de schoolpoort met de wagen. Daarom werken we nu aan een oplossing. Concreet willen we tijdens de ochtendspits het hele traject vanaf de Willem Matstraat, de Moussinstraat, de Waversesteenweg en de D. Vandervaerenstraat zoveel mogelijk ter beschikking stellen van de fietsers en de voetganger, met een minimum aan wagens en bussen."





Het idee om een grootschalig verkeersplan uit te werken komt er nadat de gemeente vorig jaar een studiebureau aanstelde om de verkeersstromen rond Het Groene Dal trager en veiliger te maken. "Al snel bleek dat we het veel ruimer moesten zien", aldus nog schepen Vanderlinden. "Beide scholen liggen vlak bij elkaar en kampen met dezelfde problematiek. Daarom hebben ze ook dezelfde oplossingen nodig."





Perimeter

En dus zal het studiebureau nu nieuwe plannen voorbereiden, waarvan de eerste voorstellen tegen eind dit jaar klaar moeten zijn. "Binnen een bepaalde perimeter rond de scholen willen we de fietsers en de voetgangers meer ruimte geven", verduidelijkt burgemeester Tim Vandenput (Open Vld). "De wagens zullen eerder een verkeersstroom hebben die weg gaat van de scholen. Dat kan onder meer door eenrichtingsverkeer in bepaalde straten in te voeren. Ook het sluipverkeer 's ochtends rondom de scholen zal hierin verder ontmoedigd worden."





Op verschillende plaatsen zal men met dynamische verkeersborden werken, waardoor de verkeerssituatie slechts op bepaalde momenten zal wijzigen. Omwonenden, ouderraden en leerlingen zullen hun mening over het plan kunnen geven. In het voorjaar van 2019 zal het eerste proefproject mogelijk ontplooid worden. De gemeente mikt op een definitieve wijziging in het begin van 2020.