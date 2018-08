Koldamstraat al week eenrichting door twee waterlekken 22 augustus 2018

02u31 0 Hoeilaart In de Koldamstraat mag het verkeer al een week alleen in de richting van de Raymond Lauwersstraat rijden door twee waterlekken. Pas ten vroegste begin volgende week zal de straat opnieuw volledig opengesteld worden.

Het eerste waterlek ontstond vorige week donderdag, vlak voor de ingang van sportsite Koldam. "De Watergroep kon het lek meteen herstellen, maar een dag later was het enkele meters verder opnieuw prijs", zegt schepen van Openbare Werken Marc Vanderlinden (Open Vld). "Omdat er een groot gat in het wegdek is, werd beslist om de Koldamstraat tijdelijk eenrichting te maken. Wie naar het kruispunt met de Albert Biesmanslaan wil, moet momenteel een omleiding via de Raymond Lauwersstraat volgen."





De herstelling staat pas eind deze of begin volgende week gepland. De Watergroep gaat meteen ook het wegdek op de Jezus-Eiksesteenweg en de Willem Eggerickxstraat herstellen, want ook daar waren de voorbije weken waterlekken. "Dat veelvoud aan waterlekken heeft volgens De Watergroep te maken met de hitte van de voorbije weken", aldus nog schepen Vanderlinden. "De firma besliste om het wegdek in de drie getroffen straten gelijktijdig te vervangen. We hopen dat alle problemen in de loop van volgende week van de baan zullen zijn."





(RDK)