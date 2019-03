Knuffelberen moeten automobilisten van voetpaden weren Robby Dierickx

13u48 0 Hoeilaart Tientallen knuffelberen hebben automobilisten er maandagochtend op gewezen dat ze met hun wagen van de voetpaden moeten blijven in de straten rondom de twee basisscholen in Hoeilaart. De actie werd op poten gezet door de ouderraad van de Sint-Clemensschool en zal de komende maanden mogelijk nog herhaald worden.

“De onveilige verkeerssituatie rond de Sint-Clemensschool is al jaren een belangrijk thema”, zegt Steven Coppens van de ouderraad. “Dat is ook het geval voor basisschool Het Groene Dal. Omdat we verwachten dat er de komende weken nog wat meer wagens rond de scholen zullen rijden nu de IJzerstraat afgesloten is, willen we automobilisten erop wijzen dat ze niet op de voetpaden mogen rijden. In de smalle straten gebeurt het immers dikwijls dat gehaaste bestuurders deels op het voetpad rijden terwijl er kinderen wandelen. Dat zorgt uiteraard voor gevaarlijke situaties.”

En dus zamelde de ouderraad met de hulp van de leerlingen van de Sint-Clemensschool negen volle zakken knuffels in, die maandagochtend op het voetpad gelegd werden. “Op die manier tonen we dat het voetpad van de voetgangers is. De actie werpt duidelijk haar vruchten af”, zegt Steven Coppens. “Niemand reed over de knuffels, wat bewijst dat automobilisten ook gewoon op straat kunnen blijven rijden om elkaar te kruisen. Gezien het succes van de actie zullen er in de toekomst nog initiatieven volgen.”