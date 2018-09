Klimaatmobiel komt naar druivengemeente 06 september 2018

Voor het eerst kunnen Hoeilanders in de Klimaatmobiel terecht. Die staat binnenkort op het Gemeenteplein. In de Klimaatmobiel van de gemeente, 3Wplus en het Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant kunnen inwoners gratis informatie inwinnen over energie besparen, isoleren en hernieuwbare energie zoals zonnepanelen. Ook is het mogelijk om voor slechts 40 euro een volledige energieaudit van de woning aan te vragen. Tijdens zo'n audit neemt een energiedeskundige de volledige woning onder de loep om te zien waar er energie en dus geld verloren gaat, gevolgd door een leesbaar rapport met een overzicht van mogelijke maatregelen, de kostprijs en de terugverdientijd. De Klimaatmobiel staat tot 5 oktober op het Gemeenteplein en verhuist daarna naar het Rubensplein (van 8 tot 19 oktober) en naar de watertoren in de Watertorenstraat (van 22 oktober tot 2 november). Inwoners kunnen er elke woensdag van 12 tot 15 uur, donderdag van 16 tot 19 uur en vrijdag van 9 tot 12 uur in terecht. (RDK)