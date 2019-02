Kinderpornofan ‘wilde vriendin waarschuwen voor vieze venten’ WHW

15 februari 2019

10u24 0 Hoeilaart Een dertiger uit Hoeilaart riskeert 30 maanden cel, waarvan een deel met uitstel, voor het bezit en verspreiden van kinderporno. De man bezat maar liefst 472.438 kinderpornografische foto’s en filmpjes.

Daarnaast werd hij ervan beschuldigd een obscene foto van de 12-jarige dochter van zijn vriendin te hebben gemaakt. Hiervoor had hij een origineel excuus klaar toen de rechter hem daarmee confronteerde. “Ik heb een foto van haar decolleté genomen om die aan haar mama te laten zien. Ik was bezorgd en wilde daarmee aantonen dat haar dochter zich te veel bloot gaf. Er lopen immers veel vieze venten rond die daarnaar zouden kijken”, zei hij. Substitute Mieke Thijssen gaf hem meteen een gevat antwoord. “Ik kan u alleen maar gelijk geven over die vieze venten. Zelfkennis hebt u wel.”

472.438

De politie was de man op het spoor gekomen toen ze in december 2015 op een Twitter-account stootte waarop kinderporno werd gedeeld. Die account bleek toe te behoren aan S.G., uit Hoeilaart. In juni 2016 werden dan nog andere Twitter- en e-mailaccounts gevonden waarlangs ook kinderporno werd gedeeld, en ook die accounts bleken van S.G. te zijn. Een en ander leidde tot een huiszoeking bij S.G. en zijn partner, waarbij verschillende computers, tablets, gsm’s en externe harde schijven in beslag werden genomen. Niet alleen bekende de partner dat ze weleens had opgemerkt dat S.G. naar kinderpornosites surfte, op de verschillende toestellen trof de politie ook 472.438 kinderpornofoto’s aan.

Voyeur

Daarnaast bleek hij ook naarstig stiekem foto’s en filmpjes te hebben gemaakt van minderjarigen. Hij werkte in een biowinkel waar regelmatig jonge mensen inkopen kwamen doen. Daarnaast was hij werkzaam als vechtsportleraar. Ook hiervan profiteerde hij om kleedkamer- en douchefilmpjes te maken. Ook voor de kinderporno die werd aangetroffen had hij een uitleg. “Wat die Twitteraccounts betreft, ik was op zo’n account gestoten en vond dat ik dat zelf beter kon. Dat is dan een obsessie geworden, ik deed het eigenlijk voor de ‘likes’ en de kick.” Het parket hechtte weinig geloof aan die uitleg en eiste een strenge straf. Voor het parket kan een deel van de straf wel met uitstel opgelegd worden, als de man zich maar laat behandelen. De verdediging pleitte voor een milde toepassing van de strafwet. Uitspraak op 28 maart.