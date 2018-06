Kermis blijft dan toch op Gemeenteplein 12 juni 2018

02u41 0 Hoeilaart De kermis tijdens het Druivenfestival (14-17 september) moet dan toch niet verhuizen. Dat heeft het schepencollege gisteravond beslist.

Vorige week raakte bekend dat de meerderheid plannen had om de kermis te verhuizen van het Gemeenteplein naar de Mariënparking, waar de voorbije jaren ook al enkele kermiskramen stonden. Reden voor die verhuis was het openingsspektakel van het Druivenfestival, dat op het Gemeenteplein moest plaatsvinden omdat de sporthal gesloten is voor werken. Ook waren er plannen voor een evenwaardig alternatief voor de kermis op dat plein. Er kwam echter meteen protest van de kermiskramers en enkele handelaars, die inkomstenverlies vreesden. De gemeente beloofde daarop om opnieuw overleg te plegen met de foorkramers, het Druivencomité en de handelaars.





"Een evenwaardig alternatief is er niet en ook het opzet van het openingsspektakel is niet verenigbaar met de kermis", zeggen schepen van Lokale Economie Joris Pijpen en burgemeester Tim Vandenput. "Dus we behouden alles zoals het was. Het openingsspektakel verhuist naar het kruispunt voor het Nerocafé. In de toekomst willen we wel bekijken of de kermis op het Gemeenteplein verenigbaar is met andere activiteiten." (RDK)