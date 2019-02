Kasteel waarin gemeentehuis onderdak heeft voorlopig beschermd Robby Dierickx

21 februari 2019

16u44 4 Hoeilaart Het kasteel in het Jan van Ruusbroecpark in Hoeilaart is door Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) voorlopig beschermd als monument. In het kasteel, dat in 1858 gebouwd werd, hebben heel wat gemeentelijke diensten onderdak.

Het was Joseph-Louis de Man d’Hobruge die midden negentiende eeuw de opdracht gaf om het kasteel in Hoeilaart te bouwen. De Antwerpse architect Joseph Claes creëerde een kasteel in een pittoresk-romantische vroege neogotische stijl, ook wel stukadoors- of troubadours-neogotiek genoemd. Het vormt een unicum in zijn oeuvre, dat bovendien uitzonderlijk gaaf bewaard is.

“Het kasteel in Hoeilaart wordt beschermd omwille van zijn architecturale, historische en artistieke waarde”, verduidelijkt Vlaams minister-president Geert Bourgeois. “De geschiedenis van het kasteel en zijn bewoners is representatief voor de maatschappelijke ontwikkelingen tijdens de eerste helft van de negentiende eeuw, waarbij de adel haar status en positie probeerde te bevestigen als de machthebbers in een postrevolutionaire maatschappij. Zij benadrukten hun sociale status onder meer in hun woonvormen, veruitwendigd in de bouw van landhuizen en kastelen.”

Gemeentehuis

Vandaag doet het kasteel nog dienst als gemeentehuis, al kunnen de gemeenteraden er sinds Nieuwjaar niet langer in plaatsvinden. Met Jo Portois telt de gemeenteraad immers een rolstoelpatiënt, terwijl er geen lift in het gebouw is. Er wordt momenteel wel aan een oplossing gewerkt.

Nu het kasteel voorlopig beschermd is, organiseert het schepencollege een openbaar onderzoek. Iedereen kan opmerkingen of bezwaren indienen. Binnen negen maanden beslist Bourgeois over een definitieve bescherming.