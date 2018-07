Kappers op locatie zamelt 1.225 euro voor OCMW in 06 juli 2018

02u57 0

Het initiatief van de Hoeilaartse kapper Vincent 'kappers op locatie' heeft 1.225 euro opgebracht. Tijdens de Meifeesten kregen hij en enkele collega's maar liefst 53 personen in hun kappersstoel. Zij lieten er hun haar knippen, wetende dat de opbrengsten naar een goed doel gingen. De kappers kozen voor Hoeilaartse gezinnen in armoede die ondersteuning krijgen van het OCMW. In totaal werd 1.225 euro ingezameld. De cheque werd inmiddels overhandigd aan de sociale dienst van het OCMW van Hoeilaart.





(RDK)