Kapen Druivenfeesten kermis? GEMEENTE WIL OPENINGSSPEKTAKEL OP GEMEENTEPLEIN ORGANISEREN ROBBY DIERICKX

31 mei 2018

02u44 1 Hoeilaart Moet de kermis wijken voor het openingsspektakel van het Druivenfestival midden september? Die vraag houdt zowel de kermisuitbaters als de horecazaken rond het Gemeenteplein in Hoeilaart in de ban. Volgens de gemeente valt de definitieve beslissing midden juni.

Er heerst ongerustheid op en rond het Gemeenteplein. Aanleiding is een oproep van de gemeente naar verenigingen toe om tijdens het Druivenfestival, dat van 14 tot 17 september plaatsvindt, activiteiten te organiseren op het plein. Opvallend, want al jaar en dag vindt de kermis er plaats tijdens de Hoeilaartse feesten. "Er was vooraf geen overleg, dus we vielen compleet uit de lucht", aldus een van de kermisuitbaters. Zij kregen te horen dat ze zouden moeten verhuizen naar de Mariënparking. Op die parking stonden de voorbije jaren ook al enkele kermiskramen, terwijl de rest op het Gemeenteplein stond.





Volgens oppositiepartij CD&V werd ook de Raad voor Lokale Economie niet geraadpleegd. "De verhuis is nochtans nefast voor de beleving rondom het Gemeenteplein en voor de lokale handelaars", zegt raadslid Wim Laureys. "We hopen dan ook dat het gemeentebestuur nog terugkomt op haar beslissing."





Traditie mét succes

Die hoop heeft ook Dominique Vander Linden, uitbater van café Sportecho op het Gemeenteplein. "Een traditie die niet meer werkt, die mag je doorbreken. Maar dat is hier niet het geval. De kermis leeft nog steeds. Dus waarom plots veranderen? Het schepencollege zegt dat het alles wil doen voor de handelaars, maar dan volgt plots deze beslissing. De kans dat we dit financieel zullen voelen in het drukke Druivenfestivalweekend is reëel."





Andy Smith van frituur Smith & Chips is wel voorstander van de verhuis van de kermis. "Het is tijd voor iets anders", vindt hij. "Een podium met wat livemuziek misschien? Er zijn zoveel dingen die een meerwaarde kunnen bieden."





Burgemeester Tim Vandenput (Open Vld) erkent dat de gemeente het organiserend comité van het Druivenfestival gevraagd heeft om het openingsspektakel op het Gemeenteplein te organiseren. "Dit omdat de sporthal, waarin het spektakel normaal zou plaatsvinden, dicht is voor renovatiewerken. We gaan wel nog overleggen met de kermisuitbaters om een oplossing te vinden."





Overleg

Dinsdag zat de gemeente al een eerste keer rond de tafel met de kermiskramers. "We gaan nu vooral bekijken of beide evenementen - het openingsspektakel en de kermis - verenigbaar zijn", zegt schepen voor Lokale Economie Joris Pijpen (Open Vld). "Is dat niet het geval, dan zullen we zien welke van de twee we kunnen verhuizen. Midden juni nemen we een beslissing."