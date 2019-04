Kantien Royal op het Gemeenteplein Redactie

08 april 2019

In het weekend werd het Gemeenteplein in Hoeilaart omgedoopt tot één groot eetfestijn. Trucks met voor ieder wat wils: hamburgers, burrito’s, Indische curry, heerlijke spekreepjes. De kleinsten konden genieten van allerhande zoetigheden. Dankzij het goede weer was de opkomst dan ook groot. Iedereen kwam genieten van al het lekkers en het festival luidt zo het terrasseizoen in.