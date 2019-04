Jezus-Eiksesteenweg hele week dicht door verzakte riooldeksels RDK

14 april 2019

11u43 1 Hoeilaart De Jezus-Eiksesteenweg in Hoeilaart wordt van maandag 8 uur tot en met vrijdag 16 uur afgesloten tussen de Edgard Sohiestraat en de grens met Overijse. Aanleiding is de herstelling van een aantal verzakte riooldeksels.

De gemeente kiest bewust voor de tweede week van de paasvakantie om de werken uit te voeren zodat het verkeer en het openbaar vervoer zo weinig mogelijk hinder ondervinden. De steenweg wordt immers volledig afgesloten, waardoor er in beide richtingen een omleiding via Welriekende ingevoerd wordt. Plaatselijk verkeer blijft wel een hele week mogelijk. De woningen in de werfzone zijn tijdens de werken met de wagen bereikbaar.